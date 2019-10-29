Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Роскосмосе сообщили о смерти академика Анфимова

Ушел из жизни специалист в области космических технологий

Скончался ученый с большой буквы, академик Николай Анфимов, который внес свою лепту в исследовании Луны и Венеры и обеспечил долгую службу орбитальных космических станций "Салют", "Мир" и их модулей.

Лауреат Госпремий СССР и РФ скончался после продолжительной болезни. Печальная новость опубликована на сайте Роскосмоса. 

"За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Николай Аполлонович Анфимов награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996), медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина", – отмечается в тексте.  

Анфимов также  руководил сведением с орбиты станции "Мир", уточняет "МИР24". 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей