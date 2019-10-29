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Скончался ученый с большой буквы, академик Николай Анфимов, который внес свою лепту в исследовании Луны и Венеры и обеспечил долгую службу орбитальных космических станций "Салют", "Мир" и их модулей.
Лауреат Госпремий СССР и РФ скончался после продолжительной болезни. Печальная новость опубликована на сайте Роскосмоса.
"За большой вклад в развитие отечественной ракетно-космической техники Николай Аполлонович Анфимов награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996), медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина", – отмечается в тексте.
Анфимов также руководил сведением с орбиты станции "Мир", уточняет "МИР24".
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