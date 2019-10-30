Представительства страны закрываются по всему миру

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем. Причиной стали разногласия с Минфином Израиля.

"В связи с решением Министерства Финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфин 21.07.2019 договорённости и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть Посольство",

– сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Представительства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Дипломаты отказываются работать из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание. Помимо сокращения расходов, планируется установить новые стандарты отчетности. При этом отчитываться по-новому чиновникам придется и за прошлые расходы, что может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля.

"К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", – заключили представители посольства.

