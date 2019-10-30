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Тайна мумий: в саркофагах обнаружили опасные микроорганизмы

Тайна мумий: в саркофагах обнаружили опасное
Фото: pixabay.com
Найденные древние мумии серьезно угрожают человечеству

Несмотря на огромное значение для науки, археологические находки часто оборачиваются трагедией, в первую очередь для самих исследователей. Эксперт рассказал, чем опасны недавно обнаруженные в Египте саркофаги с мумиями.

"Вторгаясь в те далекие тысячелетия, мы совершенно не отдаем себе отчет, с чем мы там встречаемся и с чем мы можем встретиться",

объяснил почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев в эфире телеканала "Звезда". Все дело в нашем микробиологическом окружении и его изменении со временем. Так, по его словам, до того как люди стали приезжать в Западную Африку из-за разработки медных рудников, вирусы Зика и Эбола были распространены только там.

На нашей планете дремлет неизвестное количество микроорганизмов как бактериального, так и вирусного, грибкового происхождения. Главная опасность древних мумий таится именно в плесени, которая невероятно устойчива, сообщил Зуев.

19 октября стало известно, что египетские археологи нашли рядом с городом Луксор в Долине Царей 30 деревянных саркофагов с мумиями, которым около трех тысяч лет. Министерство по делам древностей отметило, что это одна из самых крупных и важных находок с конца XIX века – все найденные гробы никогда не открывались и отлично сохранились.

Карина СИРАЗОВА
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