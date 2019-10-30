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Москвичи оказались в ловушке аэропортов

Десятки рейсов задержали

Россияне массово не могут вылететь из столицы. Во "Внукове" 6 самолетов задержали, еще 3 отменили. В аэропорту "Домодедово" застряли пассажиры 2 задержанных и 11 отмененных рейсов. Об этом сообщает "Яндекс.Расписание".

Еще 2 лайнера ждут своей отправки в "Шереметьеве". Как отмечает издание "СвободнаяПресса", причина такого коллапса в аэропортах неизвестна. 

Полина ИВАНОВА
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