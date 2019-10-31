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Гололед и снег: москвичам дали прогноз погоды на четверг, 31 октября

Гололед и снег: москвичам дали прогноз погоды на четверг
Фото: www.globallookpress.com
Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени

Сегодня, 31 октября, температура воздуха в Москве опустится до – 2°С, местами возможна гололедица. Атмосферное давление окажется существенно выше нормы – 752 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 4 – 9 м/с.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона. Погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями, обойдётся без существенных осадков, местами возможна гололедица",

- сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик добавил, что за минувшие сутки в Москве выпало чуть меньше 3 мм снега.

При этом последняя ночь октября стала самой морозной в Москве с начала осени – температура воздуха опустилась до – 3,4°С, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Карина СИРАЗОВА
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