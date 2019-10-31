Крупнейшая российская авиакатастрофа унесла жизни 224 человек

Сегодня, 31 октября, годовщина крушения лайнера А321 над Синайским полуостровом. Крупнейшая в истории российской авиации трагедия случилась 4 года назад. Самолет летел из Египта в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

Спустя несколько дней после авиакатастрофы стало известно, что это был спланированный теракт. Бомба попала на борт воздушного судна через завербованного террористами сотрудника египетского аэропорта, сообщает "Царьград".

"Бередить старые раны – это не о нас. Наши раны кровоточат каждый день", "Все как вчера, ждем, зная что не вернуть, любим и помним каждую минуту", " "Старшая дочь Наташа предложила сфотографироваться. Могли ли мы тогда представить, что с Сашей это последняя фотография?", "Больно – это когда ты приходишь на могилу родного человека и ничего не можешь сделать: ни обнять, ни поцеловать, ни поговорить с ним",

– цитирует "СтарХит" комментарии близких погибших в трагедии (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Сегодня в Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим. Богослужение началось в 7.14, на нем присутствовали родственники жертв авиакатастрофы, некоторые из них пришли с фотографиями своих близких, сообщает корреспондент РИА Новости. Позднее на Серафимовском кладбище возложат цветы и венки к памятнику "Сложенные крылья", установленном в месте захоронения неопознанных останков жертв катастрофы, передает "360".

