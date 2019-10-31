В стране объявлена война жилищному рейдерству и туристическому атеизму

Ноябрь в России начнется с нововведений. Независимый рунет, устранение документальных проволочек после ДТП с незначительными царапинами, безопасные грузоперевозки – это лишь часть того, что ожидает россиян уже завтра.

Итак, закон о суверенном интернете защитит от вмешательства и иных нештатных ситуаций, пишут "Известия". То есть в стране будет функционировать дублирующая резервная система, которая обеспечит бесперебойную работу российского сегмента Всемирной паутины, уточняет НСН.

Автомобилистов освободят от бумажной волокиты. Так, микроаварии с двумя участниками можно будет разрешить на месте, отправив документы в страховую через портал "Госуслуги". А вот водители большегрузов тяжелее 3-х с половиной тонн будут обязаны придерживаться распорядка тахографа, который не только регистрирует скоростной режим, но и контролирует соответствие труда и отдыха человека за рулем.

Также с завтрашнего дня нельзя будет взять микрокредит, оставив в залог, например, квартиру или долю в ней, передает телеканал "360". Таким образом государство объявило войну жилищному рейдерству.

Кроме того, с 1 ноября под запрет попадет туристический атеизм. Впредь турагентства не смогут отправлять россиян в паломнические поездки. Этим будут заниматься только религиозные организации.

Сегодня, к слову, последний день, когда можно получить бумажный паспорт транспортного средства. А вот гражданам бывших советских республик не стоит торопиться получить квоту на проживание. Уже завтра их отменят, сообщает "Царьград".