Приведет к стоматиту и раку: чем опасен жевательный табак

Привыкание к снюсу наступает быстрее, чем к обычной сигарете

Потребление жевательного табака (снюса) почти в 100% случаев приводит к повреждению слизистой полости рта. Кроме того, возможно смещение уровня десны с обнажением корня зуба, заявляют эксперты.

У любителей жевательного табака часто возникает эрозия десен и стоматит, быстро портятся зубы. Также возможны заболевания гортани, пищевода и кишечника. Основной вред снюса в том, что никотина в нем в разы больше, чем в обычной сигарете. По этой причине привыкание наступает раньше, а значит, его употребление быстрее приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает Телеканал новостей "24".

Кроме ядов и раздражителей снюс содержит канцерогены, которые вызывают рак. В его состав входит соль, сода, ароматические добавки и измельченный табак, передает "ФедералПресс".