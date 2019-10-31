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Это чупакабра: череда странных смертей напугала россиян

Неизвестное животное перебило два десятка домашней птицы

Безголовые куры переполошили жителей Подмосковья.

Жуткую находку сделали в Серебряных прудах. Там местный житель обнаружил в своем курятнике два десятка мертвой птицы. Крови при этом практически не было.

"Очевидно, 20 голов вместе с шеями были съедены за один раз, при этом все куры остались на месте", – цитирует очевидца "Подмосковье сегодня" со ссылкой на соцсети.

В комментариях разгорелись бурные споры. Некоторые пользователи заявили, что это сделала чупакабра.

Однако появление мифического животного в Подмосковье опровергли эксперты. По словам лавного специалиста природоохранного фонда "Верховье" Павла Воеводина, наиболее вероятно, что кур убил хорек.

"...из всех представителей семейства куньих хорек чаще других забегает в подсобное хозяйство. У каждого зверя свои вкусы, для хорька деликатес – головы и мозги", – отметил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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