Минздрав: число врачей в Москве за год увеличилось почти на 2 тысячи

Столица демонстрирует позитивную динамику

В прошлом году по сравнению с 2018-м в городе серьезно увеличилось количество врачей. Их стало больше на 1 тысячу 822 специалиста. Таким образом рост численности составил 3,5 процента. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Минздрав России. Речь идет о численности врачей в поликлиниках – так называемом "первичном звене".

"Позитивную динамику (…) показали 38 регионов, включая Москву", - говорится в статье.

Напомним, вопросы модернизации первичного звена российского здравоохранения обсуждались на совещании, которое президент Владимир Путин провел в начале октября.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о планах отремонтировать около 150 поликлиник в ближайшие годы. Отметим также, что в поликлиниках Москвы ожидается дальнейшее увеличение численности врачей. Так, уже в следующем году на работу примут еще 500 узконаправленных специалистов. Об этом рассказал на заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Доступность первичной медпомощи в столице должна повысить программа "Новый московский стандарт поликлиник". Она стартовала в этом году. Предполагается, что в филиалах городских поликлиник принимать пациентов будут врачи самых востребованных специальностей. Всего их восемь: это терапевты — врачи общей практики, кардиологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, урологи, оториноларингологи и хирурги.