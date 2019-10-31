Госдума приняла законы, усиливающие защиту недвижимости граждан от разных преступных схем

С 1 ноября текущего года вступают в силу поправки в законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", ставящих запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья или доли в нем. Согласно другим поправкам уже в законе "О государственной регистрации недвижимости", отныне необходимо обязательное предварительное письменное согласие собственника на госрегистрацию сделок с его жильем в электронной форме.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 31 октября.



"Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита. Также усиливаются требования закона к самим микрофинансовым организациям, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным. Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", – рассказал Володин журналистам.

По его словам, данный закон разработали депутаты всех политических фракций парламента.

Он отметил, что начиная с 1 ноября россияне "будут защищены от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью", поскольку теперь нужно обязательно предоставить письменное согласие владельца жилья "на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме".

Володин пояснил, что такое разрешение собственник может дать только лично или по почте, предварительно заверив его нотариально. Далее в едином госреестре появится специальная отметка о возможности электронных сделок с недвижимостью этого владельца. Без такой отметки Росреестр вернет документы на сделку и проинформирует собственника об отказе в ее регистрации в течение 5 дней.

Согласно закону, ведомство обязано сообщить владельцу о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью сразу в день подачи такого документа, поэтому теперь разные аферисты не смогут продать недвижимое имущество без ведома его собственника, пояснил Володин.

"Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий", – подчеркнул председатель Госдумы.