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Тревога и лишний вес: почему мужчины отказываются от секса

Тревога и лишний вес: почему мужчины отказываются от секса
Фото: www.globallookpress.com
Названы неожиданные причины снижения либидо

Частой причиной отказа мужчин от секса являются перегрузки на работе и стресс. У мужчин, проводящих чересчур много времени в офисе, сексуальное желание заменяет жажда признания, денег и власти.

По результатам исследования, частый просмотр порнографии приводит к неудовлетворенности своей партнершей, что также сказывается на регулярности интимной жизни. Пониженный уровень тестостерона снижает либидо и приводит к хронической усталости и, в конечном итоге, к эректильной дисфункции. С возрастом развивается андропауза – так называют менопаузу у мужчин, когда уровень тестостерона падает до критической отметки. 

Проблемы со здоровьем и лишний вес также приводят к уменьшению сексуального желания, сообщает Passion.ru. Иногда причиной отказа от секса служат психологические проблемы: тревога и неуверенность в себе, а также отсутствие внимания со стороны партнерши. Все это влияет на самооценку мужчины и, как следствие, сказывается на регулярности интимной близости.

Карина СИРАЗОВА
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