Роспотребнадзор актуализировал данные по ситуации в детском саду школы №1357

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На сайте ведомства сообщается, что мероприятия по лабораторному контролю, направленные на установление зависимости между заболеванием детей и деятельностью организаторов питания, не обнаружили причинно-следственных связей. Кроме того, обследование сотрудников детского сада и работников пищевых предприятий также не зарегистрировало наличие возбудителей инфекции.
По результатам ПЦР-анализа у всех заболевших детей обнаружен норовирус. Отмечается, что при поквартирном обходе новых случаев заболевания среди воспитанников данного детского сада не зарегистрировано.
На данный момент в дошкольном учреждении в полном объёме проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая заключительную дезинфекцию. Управления Роспотребнадзора сообщает, что карантин и наблюдение за контактными детьми продлится до 5 ноября. Также продолжаются мероприятия по наблюдению за очагом.
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