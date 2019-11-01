Роспотребнадзор актуализировал данные по ситуации в детском саду школы №1357

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало дополнительные данные о ходе эпидемиологического расследования в детском саду школы №1357

На сайте ведомства сообщается, что мероприятия по лабораторному контролю, направленные на установление зависимости между заболеванием детей и деятельностью организаторов питания, не обнаружили причинно-следственных связей. Кроме того, обследование сотрудников детского сада и работников пищевых предприятий также не зарегистрировало наличие возбудителей инфекции.

По результатам ПЦР-анализа у всех заболевших детей обнаружен норовирус. Отмечается, что при поквартирном обходе новых случаев заболевания среди воспитанников данного детского сада не зарегистрировано.

На данный момент в дошкольном учреждении в полном объёме проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая заключительную дезинфекцию. Управления Роспотребнадзора сообщает, что карантин и наблюдение за контактными детьми продлится до 5 ноября. Также продолжаются мероприятия по наблюдению за очагом.