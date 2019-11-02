Качественной интимной жизни может мешать повышенное давление

Секс с возрастом может стать еще более волнующим, чем в молодости. Однако у некоторых людей после 50-60 лет возникают проблемы в интимной сфере. Простые правила помогут их решить и получать удовольствие.

Главное, не спешить, ведь пожилым людям нужно больше времени, чтобы возбудиться. Эксперты советуют искать нестандартные методы, чтобы разгорячиться. Специалисты рекомендуют парам разговаривать, например, о способах повышения либидо – это снимет лишний стресс. Однако беседовать на интимную тему стоит в расслабленном состоянии, не перед сексом.

Как пишет портал Zdorovieinfo, пожилым парам стоит воспользоваться интимными игрушками. Чтобы не болели конечности, например, из-за артрита, стоит принять удобную позу и подложить подушки. Более того, людям в возрасте без пары будет полезно доставлять удовольствие себе самостоятельно – это поможет изучить свое тело. Тогда при появлении партнера человек сможет проще объяснить, что ему нравится.

Однако не стоит забывать, что физическая нагрузка поддерживает тонус мышц и выносливость, что благоприятно сказывается на сексе. Как отмечает "Российская газета", после 50 лет важно отказаться от вредных привычек, например, курения. Чтобы у мужчины не возникло интимным проблем, ему не стоит перерабатывать, а также необходимо следить за давлением.