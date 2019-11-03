Станет еще хуже: что нельзя есть при плохом настроении

Побаловать себя вкусностями – проверенный для многих рецепт

Однако специалисты предупреждают – есть блюда и лакомства, которые дают обратный эффект.

Если вы захандрили, поднимать настроение алкоголем не стоит – эйфория будет недолгой, а последствия неприятными.

То же касается и сладкого – есть тортики на голодный желудок нельзя, иначе подскочит уровень сахара. Позже он так же резко устремится вниз, а раздражительность и дурное настроение вернутся.

Жирное мясо и любимые многими майонезные салатики тоже попали в немилость. Из-за того, что пища тяжелое, большое количество крови устремится к желудку для переваривания съеденного. Это вызовет упадок сил.

Если вы приуныли, лучше всего съесть бананы, темный шоколад, орешки и йогурты. Полезны также сухофрукты и зеленый чай. Можно перекусить йогуртом или другими кисломолочными продуктами, хороший вариант – сложные углеводы, овощи и морепродукты, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".