Россияне призвали губернатора Кубани построить приют для животных

Активисты негодуют из-за несоблюдения правил обращения с бездомными собаками и кошками

Зоозащитники провели митинг в Краснодаре 3 ноября. Активисты, как передают журналисты, потребовали, чтобы губернатор Кубани исправил проблемы в сфере обращения с бездомными животными и создал для них муниципальный зооприют в кратчайшие сроки.

Жители Краснодара вышли на улицы города с лозунгом "Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме". Собравшиеся потребовали, чтобы руководство региона выполняло положения закона об ответственном обращении с друзьями человека, пишет "Новая газета". Митингующие выкрикивали лозунги своей акции, а также принесли плакаты, критикующие власти Кубани, передают журналисты.

Ранее известного журналиста Глеба Пьяных задержали в Краснодарском крае. Он рассказал, что собирался снять видео с загородным домом, владельцем которого якобы является глава региона.

После митинга, как передали журналисты, часть собравшихся отправилась в станицу Динская, но им преградили дорогу неизвестные.

В Краснодаре сложилась серьезная проблема с бездомными животными, для которых до сих пор не построили государственный приют, хотя разговоры об этом идут давно.

Активисты возмущаются тем, что на Кубани проводят многомиллионные тендеры, рассчитанные не только на отлов четвероногих друзей человека, но и на их уничтожение. В 2016-м жительница Анапы подала в суд, обвинив ООО "Служба Бася" в том, что компания убила ее щенка. Женщина гуляла со своей собакой, но в какой-то момент, как сообщал "КоммерсантЪ", она отлучилась и оставила ненадолго животное без присмотра. Считанных минут хватило, чтобы сотрудники фирмы забрали щенка, после чего умертвили.

Суд решил, что компания нарушила краевой нормативный акт. Согласно документу, собаку должны были поместить в приют. Помимо этого суд счел, что поймали животное, не соблюдая принципы гуманного отношения, а также запретил использовать препарат "Адилин-супер". Этот яд вызывает смерть от удушья с жуткими страданиями.

При этом зоозащитники обращают внимание на постановление главы Краснодарского края №300 от 2014 года. Документ гласит, что безнадзорных животных при обнаружении необходимо доставить в пункт временного содержания. В этом месте должны соблюдаться ветеринарно-санитарные правила, а также учитываться особенности каждого животного. Тем не менее активисты негодуют, потому что положение фактически не действует из-за того, что нет муниципального приюта.