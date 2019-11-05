Долгожительница пьет только игристый напиток

Британка Дороти Флауэрс, отпраздновавшая 108-й день рождения, поделилась секретом своего долголетия. Женщина рассказала, что шампанское всегда было ее любимым напитком, и именно оно помогло ей достичь столь преклонного возраста.

"Мы никогда не видели, чтобы она допила до конца что-то другое",

— рассказала сотрудница дома престарелых изданию The Independent.

Как врачи относятся к пристрастию долгожительницы, не уточняется, сообщает "Царьград". Известно, что за британкой ухаживают ее племянницы, так как детей у женщины не было, а муж умер в 1981 году. Дороти Флауэрс живет в доме престарелых. В день рождения ей прислали более 650 поздравительных открыток из разных стран мира.

Ранее 107-летняя американка назвала секретом своего долголетия газировку, которую она пьет ежедневно.