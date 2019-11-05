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Появились подробности о готовившемся в Москве теракте

Трагедию удалось предотвратить

В столице задержали мужчину, который готовился устроить взрыв. Его задержали еще несколько недель назад. Теперь же появились подробности о подготовке теракта в Москве.

30-летний подозреваемый, как пишет РЕН ТВ, является приверженцем радикальных форм ислама. Как стало известно, он искал сообщников для преступления и интересовался материалами по изготовлению взрывных устройств. К счастью, спецслужбам удалось предотвратить трагедию. На подозреваемого завели уголовное дело.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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