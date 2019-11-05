Выживали за счет трупов: муравьи-каннибалы сбежали из ядерного бункера

Колония выживала без еды и света на протяжении нескольких лет

Колония почти из миллиона муравьев-каннибалов, которая годами была заключена в заброшенном советском бункере в Польше, выбралась на свободу. Испытывая недостаток в пище, они выживали за счет поедания мертвых сородичей.

В 2013 году команда польских ученых обнаружила древесных муравьев в заброшенном ядерном бункере. У муравьев не было доступа к внешнему миру: они падали в бункер из гнезда наверху через вентиляционную трубу и не могли выбраться наружу. Колония состояла только из рабочих муравьев, поэтому они не могли размножаться. Однако в 2016 году ученые обнаружили, что популяция возросла почти до миллиона особей.

"Выживание и разрастание колонии в бункере без возможности давать потомство, вероятно, было возможным благодаря постоянному снабжению новых особей из внешнего муравейника, а также благодаря накоплению трупов",

— сообщает издание Sky News.

Ученые решили проверить, будут ли муравьи выбираться наружу, если дать им такую возможность, а также проявят ли они агрессию по отношению к другим особям. Исследователи установили специальную дорожку через другую вентиляционную трубу и позже обнаружили, что колония почти полностью исчезла: муравьи вернулись в свое гнездо. Как и ожидалось, никакого агрессивного поведения не наблюдалось.