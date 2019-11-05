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Мармелад оказался опасным для здоровья

Ядовито-яркие сладости вредят желудку

Диетолог перечислила нетипичные сладости, которые на самом деле вредны для организма. Так, например, импортный резиновый мармелад, напоминающий резинку, неполезен для человека.

Помимо этого, чтобы сохранить здоровье, стоит избегать десертов с красителями и трансжирами, к которым относится, например, маргарин. Также, по мнению эксперта, не стоит есть душистые и яркие сладости, в которых много ароматизаторов, пишет издание "СвободнаяПресса"

Жареные изделия, например, пончики, тоже не скажутся благотворно на организме.

"Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто "бомба" для желудка", – отметила специалист в интервью "Вечерней Москве". 

Как передает телеканал "МИР24", опасны и сладкие газированный напитки, в которых много химических добавок. 

Полина ИВАНОВА
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