Человечество настигнет страшный конец совсем скоро

Шанс изменить ситуацию еще есть

Ученые из 153 стран, включая Россию, заявили: если не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа, то человечество неизбежно постигнут "неописуемые страдания".

Выводы специалистов основаны на 40-летних наблюдениях, включающие в себя потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа. По словам профессора экологии при Университете штата Орегон Уильяма Риппла, изменение климата происходит быстрее, чем ожидали многие исследователи, и люди пока не в состоянии справиться с этим кризисом. Работа ученых опубликована в научном журнале BioScience.

Специалисты отметили, что человечество еще может принять определенные меры для улучшения ситуации. Для замедления глобального потепления ученые призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие "углеродные налоги", сократить выбросы загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП, а также остановить массовую вырубку лесов и употреблять меньше продуктов животного происхождения.