Российских заключенных лишат связи с миром

Законопроект представят депутатам в ближайшее время

В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи. Вопрос об установке "блокираторов" сигнала для борьбы с дистанционным мошенничеством будет проработан до 30 июля 2020 года.

Автором соответствующего законопроекта выступил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.

"С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.",

– рассказал Хинштейн РБК. Об ограничении использования телефонов в местах лишения свободы власти думают уже несколько лет. По словам депутата, законопроект согласован с Минкомсвязью и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.