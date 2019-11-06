Появление на свет таким путем негативно влияет на мозг новорожденных

Кесарево сечение наносит вред здоровью детей: оно приводит к неврологическим изменениям, повышает риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что у мышей, родившихся путем кесарева, мозг меньше, чем у родившихся традиционным способом особей, пишет агентство "ФедералПресс". Также специалисты заметили различия в общении: у мышат, родившиеся естественным путем, отсутствовали проблемы с коммуникацией, сообщает Телеканал новостей "24".

Ранее ученые доказали, что последних сроках беременности можно заниматься сексом, однако пользы это не принесет.

