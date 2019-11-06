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Кесарево сечение наносит вред здоровью детей: оно приводит к неврологическим изменениям, повышает риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что у мышей, родившихся путем кесарева, мозг меньше, чем у родившихся традиционным способом особей, пишет агентство "ФедералПресс". Также специалисты заметили различия в общении: у мышат, родившиеся естественным путем, отсутствовали проблемы с коммуникацией, сообщает Телеканал новостей "24".
Ранее ученые доказали, что последних сроках беременности можно заниматься сексом, однако пользы это не принесет.
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