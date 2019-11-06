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Дело журналиста Вышинского отложили

На Украине к нему вернутся после новогодних праздников

Судебный процесс по делу журналиста Кирилла Вышинского, которое рассматривалось сегодня в Киеве, перенесен на 14 января 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру.

Ранее стало известно, что сам фигурант не смог лично присутствовать в зале заседаний по состоянию здоровья. 

Напомним, Вышинского задержали в мае прошлого года. Его подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. В сентябре 2019 г. журналист вернулся в Россию в результате обмена пленными между Киевом и Москвой. 


Ксения АНДРЕЕВА

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