На Украине к нему вернутся после новогодних праздников

Судебный процесс по делу журналиста Кирилла Вышинского, которое рассматривалось сегодня в Киеве, перенесен на 14 января 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру.

Ранее стало известно, что сам фигурант не смог лично присутствовать в зале заседаний по состоянию здоровья.

Напомним, Вышинского задержали в мае прошлого года. Его подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. В сентябре 2019 г. журналист вернулся в Россию в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.





