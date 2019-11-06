Всплыли страшные подробности смерти туристки

Двадцатидвухлетняя британская туристка была убита в Окленде своим случайным знакомым. Тело девушки спрятали в большой чемодан, вывезли за город и похоронили в неглубокой могиле.

Труп нашли спустя неделю. Обвинение в убийстве было предъявлено двадцатисемилетнему мужчине, с которым погибшая познакомилась в Tinder. Следствие считает, что обвиняемый задушил свою жертву во время грубого секса, сообщает Mirror.

Защита утверждает, что смерть девушки была случайной, однако обвинение настаивает, что это невозможно. После совершения преступления подозреваемый принял душ и лег спать, а от тела избавился только утром.

Анализ его поисковых запросов показал, что убийца выяснял через интернет, где можно купить большой чемодан и как лучше развести костер. Кроме того, он заказал профессиональную чистку ковра и вечером того же дня отправился на новое свидание.