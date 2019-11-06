К сюрпризам космической погоды лучше подготовиться заранее

Магнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Те, у кого есть хронические заболевания, должны заранее быть готовы к таким периодам, считают специалисты.

В этом месяце сильная магнитная буря ожидается с 20 по 24 ноября. Пик геомагнитного возмущение придется на 21 ноября, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Кроме того, слабые вспышки на солнце возможны 11 и 15 ноября, отмечает портал "Волжская новь". Страдающие от космической погоды люди могут ощущать во время магнитных бурь сильную усталость, так как в воздухе не хватает кислорода. Людям с бронхиальной астмой. высоким давлением и болезнями сердца становится трудно дышать. Также у метеочувствительных граждан снижается стрессоустойчивость, растет раздражительность и падает работоспособность.

Помимо этого, в крови может повысится уровень сахара, а у людей с нестабильной психикой проявляются беспокойство и агрессия.