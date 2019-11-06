БАДы для потенции оказались опасны

В безрецептурных препаратах нашли запрещенные вещества

Роспотребнадзор пришел к выводу, что производители биологически активных добавок часто не сообщают обо всех их компонентах при регистрации препаратов. Особенно опасно бесконтрольное употребление БАДов, предназначенных для стимулирования мужской потенции.

Ведомство приняло меры по выявлению опасной продукции в обороте на территории РФ и ее изъятию из оборота, отмечается на сайте организации. В федеральной службе отметили, что в добавках обнаружены вещества для лечения эректильной дисфункции, такие, как тадалафил, варденафил и силденафил.

Однако включение в состав безрецептурных препаратов фармацевтических компонентов является нарушением законодательства. Лекарства, о которых упоминают специалисты ведомства, относятся к рецептурным, и применять их можно только по назначению и под наблюдением медиков.

Арбитражный суд принял решение оштрафовать на 1 млн рублей аптечную организацию, реализующую фальсифицированные БАД в столице.

