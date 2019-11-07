Репетиция мероприятия оставила неизгладимый след в душах граждан Соединенного Королевства

В четверг, 7 ноября, на Красной площади идет парад, посвященный историческому мероприятию в такой же день 1941 года. Фото с его генеральной репетиции впечатлили британцев. Особенный восторг у них вызвали русские женщины.

На снимках показаны солдаты в форме Красной армии, кавалеристы, техника того времени. Подданные королевы эмоционально комментировали статью о мероприятии, напечатанную в The Daily Mail, не упустив ни одной детали.

"Русские женщины великолепны", "Некоторые из этих русских женщин довольно горячие", – признали одни.

Другой подхватил: "Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия". "Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат", – отметил покоренный третий.

Обсуждали и историю." Справедливости ради нужно сказать, что Красная армия держала тысячи немецких войск связанными на Востоке. Если бы они были свободны и пошли на Запад, война продолжалась бы дольше", – заявила cockneyabroard victoria из Канады.

Некоторые сожалели о человеческих жертвах и подчеркивали роль победы нашей страны: "Если бы Сталин не "очистил" Россию в годы после революции 1917 года, у него было бы дополнительно 22 миллиона человек, которые помогли бы защитить нацию во время Второй мировой войны", "Если бы не великие жертвы русских, неукротимая сила духа, мир вполне мог бы идти за гроши в течение этих почти 75 лет", "Русские выиграли Вторую мировую войну – не англичане или американцы, которые почти ничего не делали".

Сегодня исполнилось ровно 78 лет с того дня, как на Красной площади состоялся военный парад, с которого больше 25 тысяч советских солдат, пехотинцев и ополченцев отправились на передовую защищать Москву от фашистов, подобравшихся очень близко – они были уже в нескольких десятках километров от столицы, напоминает телеканал "360". Парад имел важное значение для всей страны: поднял боевой дух и солдат, и всего населения Советского Союза.