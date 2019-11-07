Инфицированному россиянину грозит тюрьма за секс

Мужчина утаил от партнерши, что у него ВИЧ

Россиянин оказался под следствием, после того как на него подала заявление 32-летняя женщина. В нем сказано, что мужчина вступил с ней в интимную связь, утаив, что заражен ВИЧ-инфекцией.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 122 УК РФ (" Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией"). По ней россиянину грозит тюрьма на срок до трех лет, принудительные работы до одного года, арест на шесть месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

"Инкубационный период уже прошел. Анализ показал, что женщина не заразилась", – рассказали информагентству "Камчатка" в пресс-службе краевого управления полиции.



