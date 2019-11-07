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Количество россиян неумолимо сокращается. Так, только с начала этого года страна лишилась 52,5 тыс. жителей.
Мигранты смогли компенсировать лишь 76% потерь, отмечают в Счетной палате. Данная тенденция наблюдается четвертый год подряд.
Рождаемость падает, а смертность при этом остается почти на том же уровне. За 8 месяцев на свет появилось на 7,8% меньше новоиспеченных граждан страны, чем годом ранее, в то время как количество умерших сократилось лишь на 2,7% человек.
Неутешительная статистика, в свою очередь, мешает воплотить в жизнь национальную цель по увеличению численности населения. За год его естественная убыль выросла в 1,3 раза.
Сейчас в России насчитывается 146,7 млн человек. Данные актуальны на 1 сентября, уточняет "СвободнаяПресса".
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