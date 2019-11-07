Бывшего мэра Истры задержали

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Дома у экс-главы подмосковного города, как и в администрации, сейчас идут обыски.
О задержании Вихарева пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия", – говорится в сообщении.
Администрацию Истры Вихарев возглавлял с ноября прошлого года по сентябрь 2019-го. Покинул пост он по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.
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