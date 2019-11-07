Бывшего мэра Истры задержали

Андрея Вихарева подозревают в должностных преступлениях

Дома у экс-главы подмосковного города, как и в администрации, сейчас идут обыски.

О задержании Вихарева пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия", – говорится в сообщении.

Администрацию Истры Вихарев возглавлял с ноября прошлого года по сентябрь 2019-го. Покинул пост он по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.