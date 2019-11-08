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Всплыли подробности страшной смерти козла Тимура

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Друг тигра Амура болел на протяжении нескольких лет

Умер знаменитый козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром.

Стали известны подробности смерти козла – оказывается, после обрушившейся славы, в их отношениях с тигром начались разногласия. Во время ссоры Амур сбросил Тимура со склона, вследствие чего козел получил тяжелые ранения, сообщает Telegram-канал Mash.

Началось заражение раны, Тимура на протяжении нескольких лет пытались вылечить в Москве, но безуспешно – 5 ноября козел скончался. Ему было всего пять лет.

Урна с его прахом Тимура "будет захоронена с почестями", передает "Царьград". В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура козла, сообщила опекун Тимура Эльвира Головина на странице Приморского сафари-парка ВКонтакте.

Карина СИРАЗОВА

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