В столице будет бушевать ветер

Синоптики предупредили о том, что погода в субботу, 9 ноября не будет спокойной. В столичном регионе объявили "желтый" уровень опасности.

Как передает агентство "Москва", в воскресенье ситуация изменится и установится комфортная погода. Температура воздуха, как сообщает агентство НСН, поднимется до +11°C. Однако москвичам и гостям столицы стоит прихватить зонт для прогулки – будет дождь.

Дожди пройдут и на Урале, об этом свидетельствуют данные Гисметео. По информации издания "СвободнаяПресса", воздух там прогреется до +3°C максимум.