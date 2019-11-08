Ранее считалось, что этот орган не несет функциональной нагрузки

Британские ученые пришли к выводу, что стимуляция клитора приводит к тому, что в организме женщины начинаются процессы, упрощающие оплодотворение яйцеклетки сперматозоидами. Это происходит из-за увеличения кровотока и изменения позиции шейки матки.



Ранее ученые полагали, что клитор – единственный орган в теле, предназначенный только для получения удовольствия. Однако новые исследования помогли понять, что он играет важную роль в репродуктивных процессах.

Стимуляция клитора увеличивает приток крови к влагалищу, в нем выделяется больше смазки, а это, в свою очередь, не только делает секс приятней, но и помогает сперматозоидам продвигаться в сторону яйцеклетки, сообщает "МедкикФорум".

Помимо этого, в таком процессе усиливается приток кислорода и повышается температура женской репродуктивной системы, что также способствует "путешествию" сперматозоидов. Однако главное заключается в том, что после стимуляции меняется положение шейки матки. Из-за сексуального возбуждения влагалище удлиняется, и шейка матки приподнимается. В результате сперматозоиды не отправляются в матку слишком быстро, и у них появляется больше времени для оплодотворения яйцеклетки. Это увеличивает вероятность последующего зачатия ребенка, отмечает "Федерал Пресс".