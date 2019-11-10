Природные афродизиаки справятся не хуже аптечных препаратов и не принесут вреда

О том, что орехи являются великолепным средством для увеличения мужской силы, известно давно. Однако годятся для этого далеко не все. Специалисты назвали самые полезные.

Миндаль, который называют королем орехов, на протяжении веков для пробуждения сексуального желания употребляли индийцы, арабы и китайцы. В нем содержатся витамины В2 и Е, кроме того, он является отличным источником кальция и белка и улучшает умственную деятельность.

Не менее полезны и лакомства из миндаля. Марципан также придаст сил перед любовным свиданием.

Фисташки, которые не являются, строго говоря, орехами, тоже относят к афродизиакам. Они не только обладают возбуждающими свойствами, но и очищают кровь. Эффект усилится, если смешать их с медом, говорится в статье наPlayboyrussia.com.