Система здравоохранения не готова к новым вызовам

Специалисты из Университета Монаша в Австралии пришли к выводу, что изменения климата могут привести к росту заболеваемости людей.

Исследователи проанализировали информацию о ежедневной госпитализации за период с 2000 по 2015 гг. в Бразилии и сравнили среднесуточные температуры за это время.

Выяснилось, что при повышении температуры увеличивалось число обращений в больницы, отмечается на сайте университета. Особенно страдали от изменения климата люди старше 80 лет и те, кому было от 5 до 19 лет.

Жара способствует снижению аппетита, а это может вызвать недоедание, предупреждают ученые. Вследствие этого происходит ухудшение работы желудочно-кишечного тракта и нарушение терморегуляции организма.

По оценкам экспертов, уже сейчас 15% обращений в медицинские учреждения вызваны глобальным потеплением, а в дальнейшем этот процесс будет лишь ускоряться.