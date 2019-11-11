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Если по каким-то причинам секс начинает доставлять неприятные ощущения, возможно, стоит рассмотреть новые позы, считают специалисты.
Так, минимум болевых ощущений доставит поза "безопасная ложечка": женщина лежит на боку, поджав колени, а мужчина аккуратно проникает в нее сзади.
Еще одна безопасная поза – стоя. В этом случае войти глубоко нельзя, но, если у партнеров большая разница в росте, такая позиция может не устроить влюбленных.
Поза "наездницы" позволит женщине контролировать глубину проникновения и управлять темпом полового акта. Если сложно будет удержать равновесие, надо попросить партнера о поддержке, сообщает портал Woman Hit.
Боль во время секса может быть симптомом эндометриоза и других женских заболеваний, напоминает "Федерал Пресс". Поэтому при возникновении неприятных ощущений необходимо обратиться к врачу.
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