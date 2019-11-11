Боль во время акта любви может быть сигналом опасных болезней

Если по каким-то причинам секс начинает доставлять неприятные ощущения, возможно, стоит рассмотреть новые позы, считают специалисты.

Так, минимум болевых ощущений доставит поза "безопасная ложечка": женщина лежит на боку, поджав колени, а мужчина аккуратно проникает в нее сзади.

Еще одна безопасная поза – стоя. В этом случае войти глубоко нельзя, но, если у партнеров большая разница в росте, такая позиция может не устроить влюбленных.

Поза "наездницы" позволит женщине контролировать глубину проникновения и управлять темпом полового акта. Если сложно будет удержать равновесие, надо попросить партнера о поддержке, сообщает портал Woman Hit.

Боль во время секса может быть симптомом эндометриоза и других женских заболеваний, напоминает "Федерал Пресс". Поэтому при возникновении неприятных ощущений необходимо обратиться к врачу.

