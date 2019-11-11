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В Шереметьево задержали рейс из-за нахального голубя

Лайнер не смог взлететь, пока в салоне находился пернатый пассажир

Воздушному кораблю, следовавшему из Москвы в Петропавловск-Камчатский, почти на полчаса пришлось отложить вылет из-за голубя на борту. Экипаж лайнера вместо того, чтобы объявить посадку, выгонял из салона пернатого пассажира.

Однако тот не собирался покидать самолет и упрямо уворачивался от стюардесс. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные телеграмм-каналом LIFE SHOT. 

Голубя все же выпроводили и пригласили в салон пассажиров. Впрочем, специальной инструкции для экипажа в этом случае не предусмотрено, объяснила бывшая бортпроводница Елена Шаткова.

"В том, что птица залетела в салон, нет ничего страшного. Просто принимаются меры к тому, чтобы ее поймать и не допустить задержки рейса",

– рассказала она "Подмосковью сегодня".

Ксения АНДРЕЕВА

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