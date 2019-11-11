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Неизвестные льготы для россиян: как отметить золотую свадьбу за счет государства

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Жители РФ могут рассчитывать на 380 различных привилегий

Далеко не все россияне знают, что могли бы отучиться в Оксфорде и Кембридже, а также в оставшихся 285 вузах мира. Однако такая привилегия существует.

Благодаря программе "Глобальное образование", которая действует уже пять лет. Мученикам науки возмещается до 2,76 млн рублей в год, которые его семья тратит на обучение, проживание и другие расходы, связанные с образованием за рубежом, перечисляет "Комсомольская правда".

Чтобы получить грант, надо предъявить паспорт РФ, документ о высшем образовании, справку об отсутствии судимости, доказательство зачисления в заграничный вуз, гарантировать возвращение на родину, где выпускник обязан проработать не менее 3-х лет.

На льготы вправе рассчитывать и люди старшего поколения. Например, семьи, сыгравшие золотую свадьбу. В разных регионах суммы и подарки отличаются. Поощряются также и те, у кого супружеский стаж превышает полвека.  Чтобы получить премию, надо принести паспорт и свидетельство о браке в центр "Мои документы" и указать реквизиты банковской карты.

Учащимся из многодетных семей раз в год или в три положены комплекты школьной и спортивной формы или деньги на их покупку. Также ребятам можно питаться бесплатно в столовых, ездить в общественном транспорте и пригородных электричках. Каждый месяц посещать музей и выставки.

Особая группа льготников – люди с ограниченными возможностями здоровья. Так, инвалидам по зрению I группы положена собака-поводырь, остальным категориям – средства реабилитации, в частности трости, кресла и спецустройства. Им же можно значительно сэкономить на авиабилетах до Крыма, Дальнего Востока или Калининградской области.

На скидку могут рассчитывать сопровождающие инвалидов, многодетные семьи, молодежь до 23-х лет, женщины после 55-ти и мужчины после 60-ти. Впрочем, количество субсидированных билетов ограничено. А приобрести их онлайн не получится.

Отдельно москвичам предпенсионного возраста позволено не платить за путевки в санаторий, в общественном транспорте и за ремонт зубных протезов. Определенные привилегии есть у столичных жителей, начиная с 50-ти лет, а также у ветеранов, беременных и кормящих матерей.

Всего в России 380 видов льгот. Однако примерно половина граждан не знают о них. 

Ксения АНДРЕЕВА

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