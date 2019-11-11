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Россиянку в Кувейте осудили на каторжные работы

Бизнесменку из РФ приговорили к длительному сроку и многомиллионному штрафу

Российская предпринимательница Мария Лазарева получила 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта. Также уголовный суд эмирата назначил ей крупный штраф и обязал выполнять "каторжные работы".

"Ей надлежит вернуть 719 тыс. кувейтских динаров (около $2,4 млн. – ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (свыше $7 млн.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны", – цитирует РИА "Новости" вердикт суда.

Лазарева намерена обжаловать приговор в апелляционном суде через 90 дней, как того требует местное законодательство.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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