Коварный вирус маскируется под симптомы обычной простуды

Вирус птичьего гриппа нагрянул в Челябинскую область. Им была заражена подстреленная на охоте добыча.

Об этом стало известно после проведенного исследования, уточняет региональное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что птиц исследуют регулярно, отбирая на анализ порядка 8 тыс. проб в год.

Теперь местным фермерам и владельцам кур и других пернатых придется повесить амбарный замок на свое хозяйство, чтобы избежать заражения. Птицефабрики в области будут работать в закрытом режиме.

Птичий грипп также угрожает людям. Подхватить вирус типа A(H5N1) и A(H9N2) можно при контакте с инфицированными живыми и даже мертвыми пернатыми, а также через "отравленный" воздух. Болезнь, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на начальной стадии похожа на легкую инфекцию дыхательных путей с температурой и кашлем.

Может также сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей. При этом недуг резко прогрессирует, превращаясь в тяжелую форму пневмонии, сепсис и септический шок. Также быстро он перерастает в синдром острой дыхательной недостаточности и даже приводить к летальному исходу.

Вылечить птичий грипп можно противовирусными препаратами, которые назначит врач. Главное – вовремя обратиться в больницу.

Чтобы избежать коварного заболевания, важную роль играет профилактика и эпиднадзор. Специалисты настоятельно рекомендуют чаще мыть руки и избегать контакта с зараженными пациентами.