Занятия любовью помогут сохранить беременность

Медики из Лейденского университета в Нидерландах пришли к выводу, что занятия оральным сексом снижают риск выкидыша.

По статистике 1% беременных женщин теряют плод до двадцатой недели. Если такое происходит более трех раз, врачи диагностируют синдром периодического выкидыша. Причины этого явления удается найти далеко не всегда, напоминает портал Mail.ru.

Голландские ученые обнаружили, что семенная жидкость содержит антигены отца будущего ребенка. Эти вещества абсорбируются в кишечнике, и женский организм "знакомится" с ними. В дальнейшем матка не отторгает эмбрион, содержащий часть чужеродных генов, объясняют эксперты.

Однако оральный секс может вызвать у человека рак гортани, сообщает "Федерал Пресс". Gри этом необходимо отметить, что партнеры заражаются не онкологическим заболеванием, а вирусом папилломы человека, который вызывает развитие злокачественных опухолей.

