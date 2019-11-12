Слабый пол предпочитает длину выше среднего

Американские ученые из Калифорнийского университета определили, каким должен быть мужской половой орган, чтобы понравиться прекрасным дамам.

С помощью 3D-принтера исследователи напечатали 33 модели половых членов разной длины и диаметра, сообщает портал bb.lv. В итоге выяснилось, что женщины предпочитают члены размером чуть больше среднего, отмечает "Федерал Пресс". Самым популярным стал орган 16,2 см в длину и 12,7 см в окружности.



