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Признались: женщины назвали идеальный размер полового члена

Слабый пол предпочитает длину выше среднего

Американские ученые из Калифорнийского университета определили, каким должен быть мужской половой орган, чтобы понравиться прекрасным дамам.

С помощью 3D-принтера исследователи напечатали 33 модели половых членов разной длины и диаметра, сообщает портал bb.lv. В итоге выяснилось, что женщины предпочитают члены размером чуть больше среднего, отмечает "Федерал Пресс". Самым популярным стал орган 16,2 см в длину и 12,7 см в окружности.


Валентина МАЙОРОВА

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