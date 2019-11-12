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10 лет поедала собственные волосы: 30-летнюю "Рапунцель" пришлось оперировать

Из желудка вытащили огромный ком

На операционный стол угодила женщина, которая страдает трихофагией, или "синдромом Рапунцель". 30-летняя пациента ела волосы больше десяти лет. В результате в желудке образовался волосяной ком размером 20 на 15 сантиметров.

Операцию провели в Подмосковье.

"Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне", – передает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты утверждают, что трихофагия может привести к смерти, если вовремя ее не выявить, пишет "Царьград".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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