10 лет поедала собственные волосы: 30-летнюю "Рапунцель" пришлось оперировать

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На операционный стол угодила женщина, которая страдает трихофагией, или "синдромом Рапунцель". 30-летняя пациента ела волосы больше десяти лет. В результате в желудке образовался волосяной ком размером 20 на 15 сантиметров.
Операцию провели в Подмосковье.
"Мы извлекли волосяной ком из желудка эндоскопическим методом, через небольшие проколы и разрез в косметически незначимой зоне", – передает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Специалисты утверждают, что трихофагия может привести к смерти, если вовремя ее не выявить, пишет "Царьград".
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