Новый жилой квартал в столице сдала строительная компания Авдеева

Он располагается в Рязанском районе Москвы

Комитет государственного строительного надзора города выдал разрешение на ввод в эксплуатацию. При строительстве ЖК соблюдены все технические требования, он соответствует современным стандартам качества.

Жилой квартал Михайлова, 31, создан группой компаний "Инград", ее основной собственник – предприниматель Роман Авдеев.

Проект реализуется на рынке новостроек Москвы. Он состоит из одного одного корпуса переменной этажности (12 – 19 этажей). Площадь квартир составляет от 29 до 97 квадратных метров, высота потолков – 2,85 метра. Приобрести жилье можно как с чистовой отделкой, так и без нее. Проект включает квартиры с двумя лоджиями, светлыми спальнями с двумя окнами, ванными комнатами с окнами. Предполагается двор без машин, освещение территории, собственный детсад, подземная парковка на 316 автомобилей и кладовые от 3 до 8,5 квадратов.