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Москва обвинила Вашингтон в охоте на россиян

Москва обвинила Вашингтон в охоте на россиян
Фото: commons.wikimedia.org/Aaron Siirila (CC BY-SA 2.5)
Российский "хакер номер один" отправлен в изолятор в Вирджинии

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент США с нотой протеста в связи с экстрадицией в Соединенные Штаты Алексея Буркова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. 

"В связи с экстрадицией росгражданина А.Ю.Буркова из Израиля в США... предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру", –

сообщается на страничке российской дипломатической миссии в Facebook.

Отмечается, что дипломаты поддерживают контакт с родственниками Буркова, и в скором времени навестят россиянина в следственном изоляторе в штате Вирджиния, пишет "Свободная пресса".   

Буркова задержали в Израиле в 2015 г. по запросу властей США, подозревавших россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами, сообщает НСН.  

Алексею Буркову предъявлены обвинения в кибермошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, напоминает RT. Следствие считает, что через свой сайт россиянин продавал номера кредитных и дебетовых карт – всего 150 тыс. штук – и нанес ущерб США на 20 млн долларов. От Буркова требуют компенсации в 21,4 млн долларов и передачи прав на доменное имя. Израильские СМИ назвали Буркова "хакером номер один в России".

Валентина МАЙОРОВА

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