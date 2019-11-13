Российский "хакер номер один" отправлен в изолятор в Вирджинии

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в Госдепартамент США с нотой протеста в связи с экстрадицией в Соединенные Штаты Алексея Буркова, подозреваемого в совершении киберпреступлений.

"В связи с экстрадицией росгражданина А.Ю.Буркова из Израиля в США... предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру", –

сообщается на страничке российской дипломатической миссии в Facebook.

Отмечается, что дипломаты поддерживают контакт с родственниками Буркова, и в скором времени навестят россиянина в следственном изоляторе в штате Вирджиния, пишет "Свободная пресса".

Буркова задержали в Израиле в 2015 г. по запросу властей США, подозревавших россиянина в хакерстве и мошенничестве с кредитными картами, сообщает НСН.



Алексею Буркову предъявлены обвинения в кибермошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, напоминает RT. Следствие считает, что через свой сайт россиянин продавал номера кредитных и дебетовых карт – всего 150 тыс. штук – и нанес ущерб США на 20 млн долларов. От Буркова требуют компенсации в 21,4 млн долларов и передачи прав на доменное имя. Израильские СМИ назвали Буркова "хакером номер один в России".