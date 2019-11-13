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Тихий секс: как заниматься любовью без помех

Тихий секс: как заниматься любовью без помех
Фото: www.globallookpress.com
Негромкая музыка поможет заглушить стоны

Если любовная лихорадка началась в неподходящий момент, например, в гостях, необязательно отказываться от удовольствия.

Эксперты поделились советами, которые помогут любовникам скрыть секс от окружающий, сообщает портал Woman Hit. Для начала специалисты советуют включить музыку – она поможет заглушить любовные вздохи. Однако она не должна быть слишком громкой – не следует привлекать ненужного внимания.

Чтобы кровать в неподходящий момент не заскрипела, лучше заняться любовью прямо на полу. Для комфорта можно стащить с постели одеяла и подушки. Секс получится "тихим", если смотреть друг другу в глаза, уверяют исследователи. Можно добавить и поцелуи – они тоже приглушат громкие звуки. 

В романтических комедиях изнывающая от страсти парочка часто запирается в ванной, убежав от остальных гостей. Нужно только помнить, что такой способ предаваться любовным утехам достаточно опасен: если в ванной мокро, можно потерять равновесие и упасть, отмечает "Федерал Пресс"

Валентина МАЙОРОВА

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