Врачи изуродовали женщину во время операции

Жительница Москвы едва не умерла в результате пластической операции по увеличению груди. К тому же, заявляет она, операция была неоправданно дорогой – новая грудь стоила больше миллиона.

"Я не могу делами заниматься. Об интимной жизни и речи не идет. Все. Все закончилось на этом. Моя жизнь на этом просто закончилась",

– цитирует РЕН ТВ слова пострадавшей. Удалять импланты пришлось уже в Германии. Немецкие специалисты были поражены состоянием женщины: опухоль, высокая температура, слабость и тошнота. На лечение, включавшее операцию, еще одну пластику и длительную реабилитацию, ушли десятки тысяч рублей.

Доктора московской клиники отрицают вину хирурга и заявляют, что операция по увеличению груди прошла превосходно. Однако давать журналистам какие-либо комментарии отказались.

Пострадавшая собирается привлечь к ответственности врачей – она обратилась с требованием компенсировать лечение и выплатить моральный ущерб.

