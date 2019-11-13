Россияне призывают бойкотировать авиакомпанию

Михаил Галин, кота которого работники компании "Аэрофлот" не хотели пускать в салон, может обратиться в прокуратуру для проверки соблюдения своих прав.

Об этом РИА "Новости" заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ранее пассажир "Аэрофлота" написал на своей страничке в Facebook, что авиаперевозчик потребовал сдать его кота Виктора в багаж, так как животное весит больше установленных норм. Котика не разрешили пронести в салон даже за дополнительную плату.

Смекалистый Галин решил полететь другим рейсом, показал при досмотре другое животное и получил посадочный талон на упитанного Виктора, написал телеканал "Царьград". О происшествии Михаил рассказал в Сети, после чего "Аэрофлот" вычеркнул Галина из программы лояльности и аннулировал его накопленные бонусные мили.

"Аэрофлоту...бы промолчать, но, видно, забурел сильно...", "Аэрофлот в лице менеджемента проявил откровенное малодушие. Позорище!", "Если мили не вернут то призываю всех демонстративно отказаться от карт лоялности", "И правильно сделал,что не сдал!Издевательство над животными сдавать их в багаж. Там темно и холодно, стресс. который получает животное не сравним с милями!" -



поддержали комментаторы Михаила Галина (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Пользователи Сети даже переделали слоган "Аэрофлота" в "Аэрокот – российские авиалинии".

В управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу рассказали, что к ним пока никто не обращался, отмечает телеканал "360".