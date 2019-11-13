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Во Всемирный день качества российским школьникам проведут потребительский ликбез

Во Всемирный день качества российским школьникам проведут потребительский ликбез
Фото: rut-miit.ru
Открытый урок от сотрудников Роскачества состоится в гимназии РУТ

Зачем нужна жалобная книга и что считать бракованной продукцией, уже завтра, 14 ноября, узнают московские школьники. Для них проведут Открытый урок качества, на котором расскажут, что даже количество дыр в сыре является важным показателем.

Так, например, поступают швейцарцы. Если в сыре недостаточно отверстий, то это уже существенный дефект. А вот если зевнуть в аэропорту Йоханнесбурга, то можно получить бесплатный напиток. Какой, специалисты Роскачества поведают учащимся 7-х и 8-х классов гимназии Российского университета транспорта (РУТ), сообщили в пресс-службе.

Эксперты научат, как правильно выбирать качественные товары, затронув самые насущные "продовольственные" темы, и удовлетворят любопытства юных "почемучек". Насколько ребята усвоят полученные знания, покажет викторина. Ее участникам предстоит дать ответы на самые разные вопросы: от простейших до каверзных.

Поприветствуют школьников руководитель Роскачества Максим Протасов и ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов.

Фото: rut-miit.ru

Всемирный день качества ежегодно отмечается во второй четверг ноября. Эксперты посетят более 300 учебных заведений в 25 регионах страны. Нескучная лекция и занимательная викторина ожидают не только столичных школьников, а также семи– и восьмиклассников в Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и других городах. 

Ксения АНДРЕЕВА

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